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Отдыхавшую в Италии супружескую пару хакеров из России экстрадируют во Францию

Супругов из Санкт-Петербурга, обвиняемых в хакерских атаках, вышлют во Францию

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Depositphotos

Супружескую пару из России, задержанную за кибератаки в Италии, вышлют во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова их адвоката.

Обвинения в совершении хакерских атак в отношении жителей Санкт-Петербурга выдвинули французские власти. Отвечая именно на их запрос, итальянская полиция задержала российских туристов. Затем было принято решение об экстрадиции задержанных. Юрист Ренато Музелла заявил, что решение Кассационного суда Италии является окончательным и обжалованию не подлежит.

«Кассационный суд подтвердил решение первой инстанции», — отметил защитник.

Однако изначально запрос об экстрадиции был отвергнут итальянским апелляционным судом. Судья указал на «недостаточность материалов ведущегося следствия». Запрос удовлетворили, как уточняется, только после смены судейской комиссии.

Тем не менее, россияне продолжают отрицать все обвинения и отказываются от экстрадиции. Известно, что в Италию семья приехала на отдых, имея при этом контакты с сотрудниками Генконсульства РФ в Милане. Теперь они должны будут предстать перед французским судом.

Ранее Microsoft сравнила российские кибератаки со снежной бурей.

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