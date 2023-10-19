В Госдуме рассказали о перспективах компенсации советских вкладов

В сложившейся сегодня экономической ситуации компенсировать гражданам советские вклады не получится, так как речь идет о «триллионах рублей», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. При этом у граждан действительно были финансовые потери, и об этом «надо думать», отметил он в интервью НСН.

Рабочая группа депутатов работает с органами исполнительной власти и Сбербанком, отметил депутат.

«Вопрос заключается в том, что, конечно, есть финансовые последствия для граждан, связанные с распадом СССР и распадом той экономической модели, которая существовала… Сегодня достаточно сложно компенсировать в полном объеме, это триллионы и триллионы рублей», – сказал он.

По мнению Кирьянова, говорить о компенсации таких сумм в сегодняшней напряженной ситуации неправильно, это может произойти лишь «каким-то чудесным образом».

«Но думать об этом, конечно, надо», – заключил депутат.

Напомним, накануне стало известно, что рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений, касающихся компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке СССР. Предлагается, в частности, признать недействующим принятый в 1995 году закон о восстановлении ценности советских вкладов, либо приостановить его на бессрочный срок.

Ранее сообщалось о планах вдвое увеличить в России размер соцвкладов.