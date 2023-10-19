Психолог объяснил, почему более половины россиян мечтают уволить своего босса

Желание более половины россиян уволить своего начальника, чтобы избавиться от психоэмоциональных расстройств и чувствовать себя лучше, не связано с тем, что их начальники «нехорошие люди». Так психолог-консультант Максим Свиридов в беседе с kp.ru прокомментировал исследование Группы Ренессанс и сервиса Зарплата.ру.

Согласно исследованию, большинство людей с таким желанием — это сотрудники сферы продажи, бухгалтерии и ресторанного бизнеса. По его словам, причина этого явления заключается в том, что работники этих сфер в нынешних условиях часто сталкиваются со стрессом.

«Взять продажи, где в ряде секторов очень сложно показывать выдающиеся результаты в силу уменьшения спроса. Люди типа «начальников отделов» сами первыми в такой ситуации попадают под прессинг — а срываются на подчиненных. <...> Совершенно не факт, что следующий начальник будет вести себя лучше, — особенно если сверху от него будут постоянно требовать чего-нибудь сложно достижимого», — отметил эксперт.

Говоря о том, как с этим бороться, Свиридов отметил, что прибавка к зарплате или премия в этом случае не помогут, потому что проблема не будет решена.

«Самый правильный путь — достаточно непростой: учиться пропускать стресс через себя, работать с ним, становиться более гибким. Тогда ваше здоровье будет гораздо меньше зависеть от поведения руководства. И, возможно, вы и на начальника сможете смотреть не только как на источник стресса, но и просто как на человека — что повышает шансы понять друг друга и договориться. В некоторых же, совсем тяжелых, ситуациях есть смысл подумать о смене сферы деятельности — на менее стрессовую», — сказал психолог.

Опрос, проведенный аналитиками Русской школы управления (РШУ), до этого показал, что чаще всего жители России увольняются с работы из-за отсутствия профессионального развития.

Ранее россияне в День шефа ответили, довольны ли они своим начальством.