В России призвали ужесточить штрафы для электросамокатов перед созданием дорожек

В России требуется сначала ужесточить нормы для пользователей электросамокатами, а уже потом заботиться об инфраструктуре, считает академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау. Создавать в регионах дорожки для самокатов можно только после увеличения штрафов, заявил он в интервью НСН.

«От того, как мчатся наши самокаты, страдает очень много людей, – отметил Бикбау. – Нужно также радикально ужесточить нормы всем тем, кто пользуется этими средствами передвижения, иначе это будет пустой закон».

Помимо больших штрафов можно также ввести как наказание конфискацию самоката, считает эксперт. В противном случае, по его мнению, «людей не воспитать».

При этом Бикбау согласился, что с учетом увеличения количества электросамокатов «нужно что-то делать».

Напомним, власти Москвы совместно с МВД прорабатывают вопрос идентификации пользователей электросамокатами и фотовидеофиксации совершенных ими нарушений ПДД. Скорость передвижения на самокатах хотят ограничить до пешеходной на тротуарах – не выше 7 км/ч.

Эксперты в сфере кикшеринга при этом осуждают подобные инициативы – по их мнению, ограничение скорости приведет к тому, что люди начнут покупать свои самокаты с более высокой мощностью, в результате чего количество ДТП только вырастет.