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Врач объяснила, в каких случаях кашель может указывать на проблемы с сердцем

Врач Романенко: кашель может появиться из-за проблем с сердцем

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Shutterstock

Кашель может сигнализировать о сердечной недостаточности, если он появляется в положении лежа или при физической нагрузке и сопровождается отеками. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, сердечный кашель развивается при застое крови в малом круге кровообращения. В зависимости от стадии он может быть как сухим, так и влажным.

«При сердечной недостаточности кашель не является единственным отличительным симптомом. Помимо него, у человека также могут быть отеки и другие проявления этого заболевания», — уточнила Романенко.

Врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич до этого говорила, что при появлении кашля важно сразу же обратиться к врачу для профессиональной консультации и лечения. Она также назвала несколько способов, которые могут помочь облегчить состояние самостоятельно.

Так, прежде всего врач советует регулярно проветривать и увлажнять воздух в квартире. Желательно устранить все раздражающие факторы, которые могут усилить приступ кашля. К ним относятся краска, парфюм, табачный дым, сухой и теплый воздух, пыль и так далее.

Ранее был назван лучший продукт, который поможет в лечении кашля.

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