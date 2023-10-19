В Татарстане задержали журналистку «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву

Силовики задержали в Казани редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашеву. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».

Следствие заявило, что Курмашева не представила документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, журналистка осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.

По информации источника агентства, следствие считает, что Курмашева получила сведения о мобилизованных преподавателях одного из татарстанских вузов, и использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и «проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний». По данным «Татар Информ», журналистке также могут предъявить обвинение по другому делу за издание книги, которая в негативном свете выставляет военную операцию РФ на Украине.

Журналистке «Радио Свобода» может грозить штраф в размере до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения.

Как сообщает «Радио Свобода», Алсу Курмашева – гражданка США и России, она живет в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она отправилась 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. Она была задержана 2 июня во время ожидания обратного рейса для возвращения в Чехию. Курмашева была оштрафована за невыполнение требования о регистрации американского гражданства в российских органах власти. Она ожидала возвращения ей паспортов, когда 18 октября было объявлено о новом обвинении.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.