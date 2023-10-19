Врач назвал обязательную процедуру при хронических болях в спине

При хронических и сильных болях в спине МРТ является одной из обязательных процедур. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил ортопед-травматолог Максим Саутин. По его словам, в первую очередь, исследование необходимо для выявления межпозвоночных грыж, провоцирующих спазм мышцы и являющихся основной причиной болевых ощущений.

«Шаг первый — обратитесь к ортопеду-травматологу или неврологу. Шаг второй — МРТ того отдела позвоночника, где предполагается наличие грыжи. Третий — повторная консультация и определение, насколько связана грыжа с симптомами. Четвертый — если нужна операция, обратитесь к реабилитологу. Пятый — через год повторить МРТ, оценить динамику увеличения или уменьшения грыжи», — перечислил Саутин.

Он добавил, что бороться с грыжей можно с помощью реабилитационной терапии, физиотерапии и упражнений, перераспределяющих нагрузку.

В 2023 году ученые из Университета Колорадо (UCB) выяснили, что справиться с хронической болью в спине помогает осознание того, что она зарождается в головном мозге. Исследователи отмечают, что две трети пациентов, которым рассказали об этом врачи в ходе сеансов психотерапии PRT, сообщили о значительном уменьшении боли.

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