Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвал обязательную процедуру при хронических болях в спине

Ортопед Саутин: при хронических болях в спине нужно обязательно проходить МРТ

close
100%
Freepik

При хронических и сильных болях в спине МРТ является одной из обязательных процедур. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил ортопед-травматолог Максим Саутин. По его словам, в первую очередь, исследование необходимо для выявления межпозвоночных грыж, провоцирующих спазм мышцы и являющихся основной причиной болевых ощущений.

«Шаг первый — обратитесь к ортопеду-травматологу или неврологу. Шаг второй — МРТ того отдела позвоночника, где предполагается наличие грыжи. Третий — повторная консультация и определение, насколько связана грыжа с симптомами. Четвертый — если нужна операция, обратитесь к реабилитологу. Пятый — через год повторить МРТ, оценить динамику увеличения или уменьшения грыжи», — перечислил Саутин.

Он добавил, что бороться с грыжей можно с помощью реабилитационной терапии, физиотерапии и упражнений, перераспределяющих нагрузку.

В 2023 году ученые из Университета Колорадо (UCB) выяснили, что справиться с хронической болью в спине помогает осознание того, что она зарождается в головном мозге. Исследователи отмечают, что две трети пациентов, которым рассказали об этом врачи в ходе сеансов психотерапии PRT, сообщили о значительном уменьшении боли.

Ранее доктор Мясников назвал три способа предупредить появление артрита.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий