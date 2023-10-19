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Врач рассказала, о каких болезнях могут сигнализировать боли в ногах

Врач Зубова: боли в ногах могут появляться из-за варикозного расширения вен

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Одной из наиболее частых причин болей в ногах является переутомление, рассказала Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

По ее словам, в этом случае может появляться чувство тяжести, боль в стопах, коленях или бедрах. Обычно такая боль появляется к концу дня и проходит после сна.

Однако, по словам эксперта, неприятные ощущения в нижних конечностях могут появиться из-за серьезных заболеваний, в том числе, варикозного расширения вен. Данный недуг может развиться на фоне наследственной предрасположенности в сочетании с малоподвижным образом жизни и другими факторами, отметила врач. Помимо этого, боль в ногах может быть связана с остеоартритом суставов стоп и нижних конечностей, системными аутоиммунными заболеваниями, дорсопатиями позвоночника с повреждением нервных структур, а также кожными заболеваниями стоп. К ним относятся мозоли, натоптыши, бородавки или грибковое поражение.

«Наиболее внимательными к дискомфорту в стопах следует быть людям с сахарным диабетом. Одно из осложнений этого заболевания — диабетическая стопа — способно вызвать сильные боли, образование ранок и язв, а впоследствии — отмирание тканей», — отметила Зубова.

Если болевые ощущения не проходят после отдыха и сохраняются на протяжении нескольких дней, важно обратиться к хирургу, заключила специалист.

Ученые из Университета Небраски до этого выяснили, что появление судорог ног может быть признаком ухудшения здоровья у людей среднего возраста и требует внимания со стороны врача.

Ранее российские врачи спасли от ампутации ноги мужчину, упавшего с самоката.

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