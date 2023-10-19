Патриарх Кирилл обвинил Запад в пренебрежении призывами к миру на Украине

Западные государства игнорируют призывы мировых религиозных общин к урегулированию конфликта на Украине. Об этом на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

Мероприятие состоялось в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, расположенного в Москве. В ходе своего выступления глава Русской православной церкви (РПЦ) указал, что страны Запада заинтересованы в затягивании боевых действий.

Как сказал священнослужитель, речь идет о противостоянии между РФ и государствами, которые определяют политику современной Украины. При этом он подчеркнул, что США и их союзники не обращают внимания на призывы к восстановлению мира даже со стороны представителей Римско-католической церкви.

«Но при этом некоторые представители так называемого коллективного Запада обвиняют русских в разжигании войны и агрессии», — указал Кирилл.

В конце сентября папа Римский Франциск заявил, что в затягивании конфликта между Москвой и Киевом заинтересованы торговцы оружием. Как сообщила газета Corriere della Sera, понтифик даже общался на эту тему с экономистами.

19 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, касающийся запрета в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Как рассказал украинский депутат Ярослав Железняк, за введение ограничений проголосовали 267 парламентариев. Против инициативы выступили всего 15 законодателей, добавил народный избранник.

Ранее патриарх Кирилл призвал россиян встать на защиту Отечества по примеру святого благоверного князя Александра Невского.