В ГПИБ отреагировали на пропажу главного библиотекаря

В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева. Исчезновение женщины телеканалу «360» подтвердили в полиции столицы. Коллеги 65-летней женщины рассказали, что шокированы случившимся.

В последний раз Стручеву видели 11 октября на рабочем месте. 17 октября в МВД поступило заявление о пропаже женщины – в полицию обратилась ее племянница. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные с украинским акцентом и потребовали выкуп в 5 млн рублей.

С требованием выкупа звонили также в ГПИБ – в отдел, где работала пропавшая женщина. Там отказались от официальных комментариев, однако одна из сотрудниц поделилась, что случившееся всполошило коллег Стручевой. «Вообще мы все в шоке. Знаю, что работает здесь, но мы в разных отделах», — сказала она.

Пропавшую ищут сотрудники уголовного розыска, детали случившегося уточняются.

Накануне сообщалось о пропаже 65-летней женщины, которая заблудилась в лесу.