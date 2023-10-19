Для военных из ЛНР и ДНР собрали 300 млн рублей в рамках проекта «Все для Победы!»

«Народный фронт» и блогер Юрий Подоляка в рамках проекта «Все для Победы!» за четыре с половиной месяца собрали 300 млн рублей для военных из ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба президентского движения. На деньги от сбора представители организации доставили в воинские подразделения ЛДНР очередную партию средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками (РЭБ).

Очередной сбор проекта «Все для Победы!» стартовал 31 мая. За четыре с половиной месяца благодаря неравнодушным россиянам удалось собрать 300 млнрублей. Отмечается, что вся техника закуплена у отечественных разработчиков.

«Все изделия, которые мы привезли, – это дело рук наших народных «кулибиных». Они объединились с «Народным фронтом» и таким образом применили свои знания на благо Родины», — рассказал Подоляка.

Как уточнили в пресс-службе движения, средства РЭБ на фронте показывают себя самым эффективным образом. Они способны оперативно распознать вражеский квадрокоптер и подавить его сигнал, а значит, дрон не сможет долететь до цели и выполнить свою боевую задачу.

По словам Подоляки, основа всех решений «Кулибин-клуба» «Народного фронта» – это простота, низкая цена изделий и их эффективность.

«Сейчас мы закрыли потребности половины линии фронта в средствах окопных РЭБ, а на 300 млн мы привезем еще больше и снизим потери от БПЛА в несколько раз», — добавил блогер.

Бойцам из воинских подразделений ЛНР «Народный фронт» также доставил гуманитарную помощь от жителей страны, детские письма и бумажные поделки, которые для военных сделали малыши.

Напомним, этот сбор на средства РЭБ – уже второй у Подоляки. Осенью прошлого года журналисту удалось собрать рекордную сумму в рамках проекта «Все для Победы!». На теплые вещи для бойцов неравнодушные россияне отправили около 500 млн рублей.