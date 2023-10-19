Школьник лишился пальцев, решив поиграть с найденными в урне запалами от ручных гранат

В Хабаровском крае школьник решил поиграть со взрывателями от ручных гранат и лишился двух пальцев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несчастный случай произошел в поселке Эльбан Амурского района. Восьмиклассник гулял с друзьями и увидел на свалке банку с деталями неизвестного происхождения. Подростки решили изучить ее содержимое, при этом не зная, что внутри лежат взрыватели, которые используются в ручных гранатах.

Пострадавший первым достал из емкости один запал, и тот взорвался у него в руке через несколько секунд. В результате мальчик лишился большого и указательного пальцев.

Полицейские изъяли найденную потерпевшим банку. Сейчас стражи порядка устанавливают прежнего владельца взрывателей, оставившего взрывоопасное имущество на свалке. По некоторым данным, это сделал военный — неподалеку от поселка находятся три военные части.

Ранее в Петербурге подростку оторвало пальцы во время ремонта мотоцикла.