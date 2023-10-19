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Диетолог перечислил главные ошибки в питании в холодное время года

Врач Гинзбург: в холодное время года не стоит согреваться алкоголем

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Depositphotos

В холодное время года многие стараются есть больше жирной и высококалорийной пищи, чтобы согреться, однако, такой способ может навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Действительно, чем калорийнее пища, тем больше от нее образуется тепла. Много калорий в мясе с картофелем или макаронами, в какой-то жирной еде. Но такое употреблять нежелательно. Потому что это лишние калории и может прогрессировать ожирение. В холодное время года вес у людей растет, потому что они так питаются», — отметил эксперт.

Кроме того, стоит быть осторожными со слишком горячими напитками. Такой способ согревания может вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта, предупредил врач. Еще одна ошибка — согреваться с помощью алкоголя.

«Это очень плохая история. Алкоголь токсичен, плохо действует на головной мозг. Эффект от согревания очень быстро будет иметь вторую фазу: сокращается образование тепла и нам снова нужно что-то выпить, чтобы согреться», — сказал Гинзбург.

В качестве альтернативы врач посоветовал приготовить безалкогольный глинтвейн.

В начале октября эксперты говорили, что в холодную погоду можно согреться с помощью добавления в рацион определенных продуктов. В их числе – морская капуста, хурма, мед и картофель.

Ранее стало известно, почему пожилые люди часто мерзнут.

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