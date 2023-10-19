Россиян предупредили о новой мошеннической схеме для именинников

В России появилась новая мошенническая схема – на этот раз злоумышленники обманывают именинников, рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Обман строится на предоставлении человеку «скидок» в честь предстоящего дня рождения, объяснил он в беседе с RT.

Как рассказал Соловьев, накануне дня рождения мошенники присылают человеку сообщение с поздравлениями от какой-нибудь популярной сети бытовой техники. Имениннику предлагают приобрести товар со скидкой в 50%. Намеренно выбирается что-то дорогое, из-за чего человек не может отказаться от такой крупной скидки.

Соглашаясь на покупку, именинник проходит по ссылке и оплачивает товар.

«Понятно, что в итоге ни денег, ни товара. Оформлено все так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения», – пояснил юрист и призвал жителей быть бдительными и не вестись на предложения, особенно в случае, если они кажутся очень выгодными.

Россиян также предупредили, что мошенники стали обманывать пользователей мессенджера Telegram. Они пишут от имен начальников и ФСБ и вымогают деньги.