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Врач рассказала, как не стоит справляться с болью в животе

Врач Чернышова: при боли в животе не стоит пить обезболивающие препараты

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При боли в животе не стоит заниматься самолечением и пить обезболивающие препараты, потому что симптом может беспокоить при многих патологиях. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, определить настоящую причину недомогания самостоятельно во многих случаях невозможно. Боли могут быть связаны с желудком, поджелудочной железой, кишечником, почками, воспалением аппендикса, а иногда под недуг маскируется инфаркт.

«Если принять обезболивающее при боли в животе, то мы можем замаскировать симптомы. Неприятные ощущения пройдут, потому что таблетка подействует. Но процесс продолжит развиваться и может привести к более тяжелым последствиям», — сказала Чернышова.

Еще одна частая ошибка, которую допускают пациенты, желая облегчить боль в животе, — использование грелки.

«Грелку нельзя класть, потому что, если есть какое-то воспаление, например аппендицит, холецистит, панкреатит, лишнее тепло может усилить активность заболевания и привести к осложнениям», — предупредила терапевт.

До этого сообщалось, что ночная потливость, боль в животе, усталость, появление синяков, повышение температуры тела и потеря веса являются неожиданными симптомами, сигнализирующими о раке крови.

Ранее беременная женщина получила травму живота во время ДТП в Петербурге.

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