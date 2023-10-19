Россияне рассказали, где планируют отдыхать предстоящей зимой

На предстоящую зиму самыми популярными направлениями для путешествий у жителей России стали Москва, Сочи и озеро Байкал. О намерении взять зимой отпуск сообщили 25% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob. При этом 62% респондентов брать отпуск не собираются, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Отдыхать дома планируют 14% опрошенных, в поездке по России отдых проведут 5% респондентов, на даче или за границей – по 3%. Из зарубежных направлений популярными на предстоящую зиму у россиян стали Турция, Кипр и ОАЭ.

В исследовании также отмечается, что мужчины уходят в отпуск зимой чаще женщин (29% против 22%) и предпочитают проводить его дома.

В опросе участвовали 1,6 тыс. работающих россиян из разных регионов.

Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, как и в прошлом году, остаются самыми популярными направлениями у россиян для путешествий в зимний период.

Как выяснили исследователи, самый недорогой отель на новогодние праздники находится в Екатеринбурге – одна ночь обойдется туристам от 2 до 5 тыс. рублей.