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Министр обороны ФРГ прибыл в Бейрут

Министр обороны ФРГ Писториус прибыл в столицу Ливана Бейрут

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в столицу Ливана Бейрут. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Немецкие СМИ рассказали, что Писториус отправится на юг арабской республики, где проведет консультации с немецкими военнослужащими в составе Временных сил ООН в Ливане.

В этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с рабочим визитом в Израиль.

Сунак проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Исааком Герцогом.

Британский премьер прилетел в Израиль сразу после президента США Джо Байдена, который посетил страну накануне. Лидер США провел несколько встреч с военно-политическим руководством Израиля, выразил солидарность американских властей с этой страной в условиях резкого обострения эскалации.

Ранее международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски заявила, что визит Джо Байдена на Ближний Восток провалился, так как король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас отказались от встречи с ним.

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