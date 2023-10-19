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В России хотят ввести тренинги и мастер-классы по сбору грибов

RT: в России призвали проводить тренинги по безопасному сбору грибов

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Shutterstock

В отдельных регионах России необходимо проводить тренинги и мастер-классы по сбору грибов, считает председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Соответствующе предложение он направил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Для многих россиян сбор грибов – это не только хобби, но и подспорье в семейном хозяйстве, отметил Корниец. При этом, добавил он, каждый год грибники получают серьезные отравления, иногда – вплоть до ухода из жизни.

Главная причина такой ситуации – неосведомленность жителей о ядовитых грибах, отметил общественник. По этой причине он призвал министра рассмотреть возможность проведения открытых мастер-классов и тренингов. Обучать жителей следует перед началом и в течение всего грибного сезона, считает Корниец.

Напомним, недавно пенсионеры из Нижегородской области попали в реанимацию с галлюцинациями после того, как попробовали собранные ими замаринованные грузди.

С 12 октября в России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса, по которой за сбор краснокнижных грибов и растений грозит до девяти лет лишения свободы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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