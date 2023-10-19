Экс-замминистра здравоохранения Дагестана задержали по подозрению во взятке

Экс-замминистра здравоохранения Дагестана Мазайя Рамазанова задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Рамазанов вступил в должность в 2018 году. По версии следствия, уже в 2019 году чиновник предложил знакомой предпринимательнице помочь с заключением госконтрактов на поставку медоборудования и обещал стать покровителем. За свои услуги он просил 10% от суммы каждого контракта. Так, он получил в общей сложности взяток на 88 млн рублей.

На саму предпринимательницу и ее помощника тоже возбудили уголовное дело.

До этого бывший замглавы Таштагольского района Кемеровской области на 10 лет сел в колонию строгого режима за взятку. По данным следствия, чиновник получил взятку за то, что закрыл глаза на строительство многоквартирных домов без соответствующей документации и оплату по муниципальным контрактам по подложным документам.

Ранее экс-глава управления по борьбе с коррупцией по Амурской области получил девять лет колонии за взятки.