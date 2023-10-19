В МИД КНР оценили переговоры Путина и Си Цзиньпином

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином были откровенными, дружественными и глубокими. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказала Нин, главы государств обменялись мнениями о двустороннем и международном сотрудничестве, а также обговорили совместную работу над инициативой «Один пояс — один путь».

Представитель МИД также заверила, что Китай готов непрерывно обогащать китайско-российское партнерство.

Владимир Путин до этого заявил, что отношения РФ и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня. По его словам, отношения России и Китайской Народной Республики продолжают развиваться, а ключевое направление — энергетика.

А Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.