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Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что отношения РФ и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом пишет РИА Новости.

Российские лидер добавил, что отношения России и Китайской Народной Республики (КНР) продолжают развиваться, а ключевое направление — энергетика. По словам Путина, сотрудничество двух стран в энергетической области становится более многоплановым и активным.

Как отметил Путин, между Россией и Китаем развиваются крупные проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. От этого растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям.

«Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», — заключил президент.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере.

Ранее Китай назвал главную задачу БРИКС.

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