Стало известно, какие профессии наиболее востребованы в Москве в октябре

Наибольший спрос на персонал в Москве зафиксирован в сфере ретейла, в октябре 2023 года самыми востребованными профессиями здесь стали продавец-консультант, кассир и администратор магазина. Об этом «Москве 24» рассказали в исследовательском центре SuperJob.

В рамках исследования эксперты сравнили количество вакансий в октябре 2023 года и в 2022-м. Выяснилось, что в этом году их число увеличилось на 19%.

На втором месте в топ-5 отраслей октября с высоким спросом на сотрудников оказалась отрасль транспорта, логистики и складов. Здесь чаще всего нужны водители грузовиков, складские рабочие и кладовщики. Следом идет сфера промышленности, в которой требуются квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники, а также мастера цехов/участков работ.

На четвертом месте оказалась отрасль строительства, проектирования и недвижимости, где ищут квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников и производителей работ. В рейтинг также вошла сфера туризма, гостиниц и общественного питания, где самыми востребованными оказались повара, бармены/официанты и работники кухни.

Другое исследование SuperJob до этого показало, что чаще других о смене профессии задумываются переводчики – об этом заявили 43% участников опроса. На втором месте по недовольству выбранной профессией – экологи (40%). Также часто о выборе своей профессии жалеют экономисты – об этом сообщили 38% участников опроса.

Ранее карьерный консультант назвала главные ошибки при смене профессии.