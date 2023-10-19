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По меньшей мере 4 629 граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков

Число пострадавших в результате атаки ХАМАС израильтян увеличилось до 4,6 тысячи

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Oded Balilty/AP

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в своем Telegram-канале, что число граждан страны, пострадавших в результате нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, увеличилось до 4 629 человек.

«На сегодняшний день 4629 раненых были эвакуированы в больницы, из них 12 человек находятся в критическом состоянии, 279 в тяжелом, 764 в состоянии средней тяжести, 3188 в легком, 239 под наблюдением и 145 находятся на обследовании», — говорится в сообщении.

Там добавили, что с начала войны фонды медицинского страхования предоставляют дополнительную помощь в виде разговоров с психологом.

18 октября представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что возможности для лечения раненых в анклаве закончатся через несколько часов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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