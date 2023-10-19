Проживающая в Израиле россиянка рассказала, как ее муж ушел в армию для борьбы с ХАМАС

Проживающая в Израиле уроженка Челябинска Дарья Долгинова рассказала 74.RU, как ее супруга призвали в армию в качестве резервиста.

Женщина рассказала, что ее муж Андрей служит в спецподразделении полиции Израиля «Магав», отвечающее за безопасность северных границ страны.

Все, кто служил в израильской армии, попадают в резерв. По словам Дарьи, для резервистов в Израиле нет выбора — идти служить или нет, даже если не призвали, люди добровольно идут защищать свою страну. Они обычно получают сообщения на смартфон, при плановых сборах их оповещают заранее.

«Там, где сейчас мой муж, рядом нет ничего, и чтобы элементарно съездить в магазин, он и взял свою машину. Мы на нее повесили «мигалку» и наклеили несколько наклеек, чтобы не останавливали на блокпостах. Но на операции они ездят на бронированной машине. На нашей машине туда никто не пустит», — поделилась женщина.

Она добавила, что в обычной время ее муж мог возвращаться домой дважды в неделею, но теперь установлен полный запрет на выезд.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.