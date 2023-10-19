В Новосибирской области рухнул автомобильный мост

Ночью 19 октября в Новосибирской области обрушился автомобильный железобетонный мост. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона.

Переправу длиной 45 метров построили в 1971 году в Чулымском районе, она вела через реку Карасук в поселок Базово. Она могла выдержать 23 тонны.

Из-за обрушения оказался отрезан участок населенного пункта с улицей, на которой восемь частных домов. По данным пресс-службы, среди 29 местных жителей на отрезанной стороне находятся девять несовершеннолетних и один маломобильный. Детям отменили занятия на 19 октября.

По информации ТУАД, изначально накренилась опора, после чего рухнула вся остальная конструкция. Пресс-служба отметила, что специалисты проверяли состояние моста несколько раз в год. Причины обрушения пока не назвали.

Для водителей авто организовали плечо объезда в 30 км. Затруднений в снабжении села не будет, заверили в ТУАД.

Ранее работу паромной переправы в Керченском проливе приостанавливали из-за ветра.