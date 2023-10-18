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Куница пробралась в квартиру россиянина через канализацию и устроила погром

В Уфе мужчина обнаружил дома куницу, которая залезла в дом через канализацию

Спасатели из Уфы поймали куницу, которая забралась в квартиру местного жителя через канализацию. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

О том, что животное забралось в жилье, хозяин помещения узнал только после того, как приехал домой с работы. В ванной он заметил, что все вещи разбросаны. При этом из угла доносилось шипение, которое напугало уфимца.

Мужчина вызвал специалистов, но они не смогли сразу найти куницу. Пока профессионалы были в пути, хищник успел спрятаться.

«Как оказалось, зверек пробрался под обшивку, и спасателям пришлось её разобрать», — сообщается в публикации.

В результате куницу отловили, вывезли в лес и отпустили.

Ранее в Москве женщина нашла экзотическую змею во время уборки в квартире.

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