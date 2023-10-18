Поезд с депутатами ЕС заблудился и привез их в Диснейленд

Поезд с сотнями представителей Евросовета заблудился и по ошибке доставил их в Диснейленд вместо пленарного заседания Европарламента во французском Страсбурге. Об этом сообщает германская газета Bild.

Согласно информации издания, члены ЕП отправились туда на поезде, однако французские железнодорожники по ошибке направили локомотив в город Марн-ла-Вале под Парижем, где и располагается парк развлечений Диснейленд. Впоследствии состав перенаправили по месту требования, он прибыл туда с небольшим опозданием.

«Мы не парламент Микки-Мауса!» — возмутился евродепутат от ФРГ Даниэль Фройнд.

Обозреватели издания иронично сравнили ситуацию с «бродячим цирком».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Европейского союза ввести новый пакет санкций против России с помощью анекдота.

Ранее в Москве критически оценили выступление Пашиняна в Европарламенте.