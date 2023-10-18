Власти Украины официально признали молдавский язык румынским

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти Украины теперь будут официально считать молдавский язык румынским. Соответствующее заявление он сделал во время своего визита на Украину, передает ТАСС.

По словам Чолаку, такое решение было принято на совместном заседании правительств Румынии и Украины.

«Отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — сказал он.

Румынский премьер указал, что необходимо еще предпринять ряд законодательных шагов, в том числе уведомить об этом Европейский совет.

Он также заявил, что молдавский язык является «изобретением Российской Федерации». После решения украинских властей молдавский язык «был вычеркнут», добавил политик.

Ранее Чолаку заявил, что достигнут компромисс с Киевом о правах проживающего на Украине румынского национального меньшинства.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что молдавский как язык современной государственности служит знаком отличия самоидентификации граждан Молдавии.

Она отметила, что в настоящее время молдавский язык парадоксальным образом официально сохранился лишь в Приднестровье.

Ранее в парламенте Молдавии при обсуждении инициативы о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах страны произошла потасовка.