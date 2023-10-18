Мать 15 детей арестовали по делу о торговле людьми

В Москве Преображенский суд отправил под стражу мать 15 детей, которая стала фигуранткой уголовного дела о торговле людьми. Об этом сообщает прокуратура региона.

Женщину арестовали на два месяца. В СИЗО она пробудет до 16 декабря.

Помимо главной фигурантки задержаны еще две. Они также заключены под стражу. Свою вину россиянки признали.

Уголовное дело по статье о торговле людьми было возбуждено после того, как правоохранители обратили внимание на многодетную мать. У одного из ее сыновей в крови врачи обнаружили препарат, который запрещен к применению при его заболевании.

В рамках разбирательства выяснилось, что некоторых детей она родила не сама. Более того, в 2010 году перенесла операцию, после которой больше не может рожать. Тем не менее, у нее появилось еще несколько детей.

Ранее многодетная мать с 800 татуировками пожаловалась на то, что уже 20 лет не может найти работу.