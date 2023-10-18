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Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Российская система ПВО сбила в Белгородской области дрон самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа», — отметил глава региона.

Он обратил внимание, что оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях падения беспилотника на земле. Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

18 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Белгородской области. Осколки посекли в одном частном доме крышу, фасад и забор.

В ночь на среду силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Накануне Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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