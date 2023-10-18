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Московских подростков задержали за избиение школьников и массовые драки

Задержаны два подростка, устраивавших массовые драки в Москве и Подмосковье

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 Global Look Press

Подростков из Подмосковья подозревают в избиении сверстников. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Такие инциденты неоднократно происходили в торговом центре на Ходынском бульваре. Некоторые подобные случаи фиксировали и в школе в Химках.

По версии правоохранителей, подростки намеренно провоцировали конфликты и нападали на школьников, после чего избивали. Во время массовых драк они снимали происходящее на камеру, затем публиковали в соцсетях.

В отношении школьников возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент фигурантов проверяют на причастность к другим подобным эпизодам.

Ранее в Краснодаре трое мужчин избили сотрудников ГИБДД.

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