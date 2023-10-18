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В окрестностях Сан-Франциско произошло землетрясение

USGS: в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1

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Jeff Chiu/AP

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в американском штате Калифорния недалеко от города Сан-Франциско. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 16:29 по времени UTC (19:29 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10,8 километра. Эпицентр располагался в 4,5 км к северо-востоку от населенного пункта Ислтон.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате сейсмособытия на данный момент нет.

17 октября в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг был на глубине 10 километров, а сам эпицентр подземных толчков находился в 62,8 км к северу от города Бендер-Аббас в провинции Хормозган, население которого превышает 350 тыс. человек.

10 октября ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщало, что в акватории Авачинского залива зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Отмечалось, что оно произошло на глубине 79 километров в 32 километрах от Петропавловска-Камчатского.

До этого в Турции произошло землетрясение.

Ранее Иран пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

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