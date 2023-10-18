Россиянка ушла в лес, сообщила близким о медведе и пропала

В Ленобласти близкие и волонтеры ищут 65-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщает 47news со ссылкой на добровольцев.

Женщина пропала 14 октября после того, как отправилась за грибами. По словам родственников, в беседе с соседкой петербурженка успела сообщить о том, что встретилась с медведем и заблудилась. После этого женщина не выходила на связь.

За все время поисков волонтерам удалось найти несколько следов обуви, но собака не смогла взять след.

Добровольцы, в том числе и около десяти местных жителей, продолжают поиски. Операция осложняется тем, что территория достаточно обширная, поэтому охватить ее в короткие сроки не представляется возможным.

Ранее в Гонконге школьник сбежал жить в лес из-за стресса перед экзаменами.