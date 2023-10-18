Медведчук заявил об угрозе социальной катастрофы на Украине

Фронт дает Украине огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка страны сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности. Такое мнение в своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» высказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, которого цитирует Тelegram-канал организации.

«Когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу. А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов», — заявил Медведчук.

По его словам, ситуация, когда одни граждане Украины теряют своих близких, а другие покупают недвижимость за границей, рано или поздно приведет к неминуемой социальной катастрофе.

«А начинается с того, что солдатская масса понимает: их используют в чужих интересах. И народ поддерживает именно солдатскую массу, а не предавшую его власть. И этот сценарий на Украине начинает разворачиваться», — написал автор.

Медведчук полагает, что в Европе происходят те же процессы и констатирует, что «поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна».

«Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги», — убежден политик.

Западных сторонников президента Украины он назвал людьми, потерявшими чувство реальности, жаждущими денег и власти.

«Но хорошо видно, что в ближайшее время их ждет фиаско. Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой. Все увещевания Запада как-то умерить аппетиты украинский режим не слышит. Да и с чего, ведь у западных политиков — сторонников войны — аппетиты еще больше. Поэтому остановить катастрофический для Зеленского сценарий уже не получится», — заключил политик.