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Зеленский обсудил с Макроном усиление систем ПВО Украины

Зеленский обсудил с президентом Франции Макроном усиление систем ПВО Украины

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Natacha Pisarenko/AP

Глава Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале заявил, что обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном помощь в усилении систем противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский отметил, что темой разговора стали так называемые временные зерновые коридоры в Черном море и способы их защиты. По словам украинского главы, они обсудили военно-морской потенциал Украины, а также ракеты дальнего действия.

До этого президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили урегулирование на Украине и зерновую сделку.

Стало известно, что в ходе телефонной беседы с Зеленским, которая была инициирована им самим, стороны подтвердили настрой на «более тесное сотрудничество и общее стремление к мирному урегулированию российско-украинского конфликта».

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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