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Губернатор Севастополя заявил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета

Развожаев: боевая часть сбитой в районе Кара-Кобы ракеты сдетонировала в поле

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации главы города, люди не пострадали, не зафиксировано также повреждений инфраструктуры и возгораний на месте падения части ракеты. Все оперслужбы находятся в режиме повышенной готовности.

Губернатор попросил жителей доверять только официальной информации и отписаться от пабликов, главная цель которых «хайповать, работать на врага и будоражить людей».

До этого в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

Вечером 18 октября Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот России отражает атаку воздушных целей.

Утром того же дня Развожаев информировал о проведении тренировки ППДО в районе Северного мола.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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