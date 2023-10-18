Губернатор Севастополя заявил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации главы города, люди не пострадали, не зафиксировано также повреждений инфраструктуры и возгораний на месте падения части ракеты. Все оперслужбы находятся в режиме повышенной готовности.

Губернатор попросил жителей доверять только официальной информации и отписаться от пабликов, главная цель которых «хайповать, работать на врага и будоражить людей».

До этого в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

Вечером 18 октября Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот России отражает атаку воздушных целей.

Утром того же дня Развожаев информировал о проведении тренировки ППДО в районе Северного мола.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.