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Около брянского суда нашли двух мужчин-пчел, ищущих в земле мед

В Брянской области задержали двух мужчин, назвавшихся пчелами

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Depositphotos

В Брянской области двое мужчин копали территорию около детских учреждений и уверяли приставов, что они пчелы. Об этом сообщает управление ФССП России по региону.

Инцидент произошел недалеко от Брянского суда, который расположен рядом с детскими садами и учреждениями. Приставы заметили двух россиян, которые по неизвестной причине копали землю.

В беседе с правоохранителями граждане заявили, что они пчелы и ищут мед.

«По несвязной речи стало понятно, что пара, скорее всего, находится в состоянии наркотического опьянения и ищет наркотики», — сообщается в публикации.

Очевидцы вызвали полицию, которой впоследствии и передали обоих мужчин.

Ранее в Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по заданию куратора и не получили за это деньги.

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