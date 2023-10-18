В Киеве рассказали о ситуации с приглашением Зеленского в Израиль

Сейчас согласовываются сроки визита президента Украины Владимира Зелинского в Израиль. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет издание «Интерфакс-Украина».

Кулеба заявил, что правительство Украины сразу же после начала боевых действий между Палестиной и Израилем начали согласовывать сроки визита Зелинского с Тель-Авивом.

Тем не менее власти еврейского государства попросили «подождать» с приездом президента, потому что тогда еще не ждали визитов иностранных лидеров. Но «теперь фаза изменилась», заключил Кулеба.

До этого стало известно, что Турция готовила в октябре новую международную встречу по Украине. В качестве места встречи фигурировал Стамбул. Однако позже Кулеба пояснил, что место будет другим, и его необходимо определить.

18 октября президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Американский лидер заявил, что сделал это, чтобы мир увидел поддержку Штатами еврейского государства.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский погибнет или сбежит с Украины.