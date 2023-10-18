Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве рассказали о ситуации с приглашением Зеленского в Израиль

Глава МИД Кулеба рассказал о согласовании сроков визита Зеленского в Израиль

close
100%
Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Сейчас согласовываются сроки визита президента Украины Владимира Зелинского в Израиль. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет издание «Интерфакс-Украина».

Кулеба заявил, что правительство Украины сразу же после начала боевых действий между Палестиной и Израилем начали согласовывать сроки визита Зелинского с Тель-Авивом.

Тем не менее власти еврейского государства попросили «подождать» с приездом президента, потому что тогда еще не ждали визитов иностранных лидеров. Но «теперь фаза изменилась», заключил Кулеба.

До этого стало известно, что Турция готовила в октябре новую международную встречу по Украине. В качестве места встречи фигурировал Стамбул. Однако позже Кулеба пояснил, что место будет другим, и его необходимо определить.

18 октября президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Американский лидер заявил, что сделал это, чтобы мир увидел поддержку Штатами еврейского государства.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский погибнет или сбежит с Украины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий