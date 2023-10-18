ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Дроновка в Грайворонском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор», — сообщил Гладков.

По его словам, на месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал населенный пункт Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Гладков заявил, что оперативные и аварийные службы в данный момент находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.