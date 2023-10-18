В Москве прооперировали женщину с эмбрионом в печени

Москвичка обратилась в больницу с недомоганием и выяснила, что беременна. Об этом сообщает столичный Депздрав.
На консультации у врача женщина сообщила о тянущей боли внизу живота. Специалисты направили ее на ультразвуковое обследование, после которого у пациентки заподозрили внематочную беременность.
Во время хирургического вмешательства у москвички обнаружили кровотечение. Выяснилось, что эмбрион образовался в печени.
«Беременность с локализацией в печени – как у нашей пациентки – является крайне редкой патологией», — сообщили в больнице.
В результате эмбрион удалили. У него начали формироваться капилляры, которые стали врастать в печень пациентки и могли сказаться на ее здоровье. В такой ситуации сохранить беременность невозможно.
Операция прошла успешно. Спустя неделю после манипуляции женщину выписали.
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