В Москве прооперировали женщину с эмбрионом в печени

Москвичка обратилась в больницу с недомоганием и выяснила, что беременна. Об этом сообщает столичный Депздрав.

На консультации у врача женщина сообщила о тянущей боли внизу живота. Специалисты направили ее на ультразвуковое обследование, после которого у пациентки заподозрили внематочную беременность.

Во время хирургического вмешательства у москвички обнаружили кровотечение. Выяснилось, что эмбрион образовался в печени.

«Беременность с локализацией в печени – как у нашей пациентки – является крайне редкой патологией», — сообщили в больнице.

В результате эмбрион удалили. У него начали формироваться капилляры, которые стали врастать в печень пациентки и могли сказаться на ее здоровье. В такой ситуации сохранить беременность невозможно.

Операция прошла успешно. Спустя неделю после манипуляции женщину выписали.

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