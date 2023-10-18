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В Москве прооперировали женщину с эмбрионом в печени

В Москве у женщины в печени обнаружили эмбрион

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Москвичка обратилась в больницу с недомоганием и выяснила, что беременна. Об этом сообщает столичный Депздрав.

На консультации у врача женщина сообщила о тянущей боли внизу живота. Специалисты направили ее на ультразвуковое обследование, после которого у пациентки заподозрили внематочную беременность.

Во время хирургического вмешательства у москвички обнаружили кровотечение. Выяснилось, что эмбрион образовался в печени.

«Беременность с локализацией в печени – как у нашей пациентки – является крайне редкой патологией», — сообщили в больнице.

В результате эмбрион удалили. У него начали формироваться капилляры, которые стали врастать в печень пациентки и могли сказаться на ее здоровье. В такой ситуации сохранить беременность невозможно.

Операция прошла успешно. Спустя неделю после манипуляции женщину выписали.

Ранее в Ногинске врачи приняли роды у женщины с двумя матками.

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