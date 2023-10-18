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Бастрыкин заявил, что нужно принять допмеры по запрету продажи серых сим-карт

Бастрыкин заявил, что нужно запретить продажу сим-карт без предъявления паспорта

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Shutterstock

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо принять дополнительные меры по запрету продаж сим-карт в нестационарных торговых объектах без предъявления паспорта. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Совершенствования также требует механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов, считает глава СК.

В данный момент на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, который детально прописывает механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов, отметил Бастрыкин.

По его словам, противодействию киберпреступности могли бы содействовать подготовленные МВД России поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые разрешают силовикам получать доступ к передаваемой через интернет информации без решения суда.

В августе сообщалось, что Роскомнадзор готовится заблокировать 7 млн серых сим-карт.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

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