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В Тюмени пропали две малолетние девочки

В Тюмени ищут двух девочек четырех и девяти лет

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области/VK

В Тюмени начались поиски двух девочек, которые вышли из дома и исчезли. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.

По данным волонтеров, сестры четырех и девяти лет пропали в районе Рощино. Младшая была одета в розовый комбинезон и ярко-желтые резиновые сапоги. На старшей был розовый плащ, желтые резиновые сапоги и белая шапка.

В беседе с Ura.ru волонтеры сообщили, что пропажу обнаружил отец детей. Около 13:00 он приехал домой, чтобы отвезти одну из дочерей на занятия, но обеих девочек не оказалось дома. Недалеко от здания родитель нашел велосипед и беговел детей.

На данный момент возле дома работают не только волонтеры, но и полицейские. На место также прибыли кинологи.

Ранее в Свердловской области пропала женщина в голубом пальто.

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