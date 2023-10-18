Преступник пытался запутать полицию и повесил на свой дом табличку, что он здесь не живет

В США разыскиваемый мужчина попытался обмануть полицейских и повесил на дом табличку со словами, что он тут не живет, пишет New York Post. Впрочем, это ему не помогло.

Как пишут местные СМИ, 41-летний Джонни Йетс находился в розыске по обвинению в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Когда полицейские приехали по адресу мужчины, они обнаружили на его доме табличку, на которой было написано, что он здесь не живет.

Однако офицеры быстро установили, что Джонни находился внутри дома. После этого полицейские окружили здание и в течение часа убеждали мужчину выйти с поднятыми руками и сдаться властям. Американец отказался выполнять это требование и был арестован при задержании.

«Джонни арестован и посажен в тюрьму», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в США грабитель начал пить бензин при полицейских, чтобы избежать ареста.