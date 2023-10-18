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Россиян предупредили об опасности подсластителей аспартам и ацесульфам в напитках

Врач-диетолог Королева: аспартам и ацесульфам вызывают депрессию и зависимость

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Содержащиеся в напитках подсластители аспартам и ацесульфам могут причинить серьезный вред здоровью человека, особенно если речь идет о детях, предупредила ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. Так, аспартам в числе прочего вызывает привыкание и провоцирует депрессивное состояние из-за воздействия на нейромедиаторы, объяснила она в интервью НСН.

Во многих странах аспартам запрещен, а в России его все еще используют. При частном употреблении он приводит к снижению уровня серотонина, отметила Королева. При накопительном эффекте это провоцирует депрессию.

«Человек не напивается, не наедается, ему хочется выпивать или съедать такого продукта больше, формируется постепенная зависимость, – рассказала врач-диетолог. – Также такие подсластители оказывают влияние на здоровье кишечника и здоровье зубов».

Избежать этого можно, если самостоятельно готовить сок для детей из фруктов, которые богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и ферментами, отметила специалист. Если же напитки покупаются в магазине, следует внимательно изучать их состав, объясняя ребенку вред того или иного продукта, подчеркнула Королева.

Напомним, ВОЗ объявила искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном, который может вызывать рак. При этом подсластитель используется в диетических газировках, леденцах, сухих завтраках, соках и других продуктах, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Диетологи считают сладкие газированные напитки более опасными, чем фастфуд. Они подчеркивают, что регулярное употребление сладкого — одна из главных причин развития сахарного диабета и ожирения.

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