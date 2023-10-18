Полиция задержала россиянку, которая совершила преступление и пряталась 26 лет

В Хабаровске полиция поймала 72-летнюю женщину, которая украла крупную сумму денег и скрывалась от правосудия 26 лет. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, россиянка в 1997 году, до денежной реформы, подделала подпись своего начальника и составила незаконный договор купли-продажи ценных бумаг. В результате женщина обогатилась на 125 миллионов рублей. Успела ли она их потратить до законодательных преобразований, не сообщается.

Преступницу объявили в розыск и искали 26 лет. В это время у нее на руках был лишь паспорт СССР — она ни разу не меняла свои документы. Женщина также ни разу не обращалась за медицинской помощью, не оформляла выплаты и в целом никак не давала о себе знать.

При встрече с оперативниками пенсионерка не удивилась. Она лишь начала беспокоиться о том, как к сложившейся ситуации отнесется ее супруг, отмечает издание. В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Ранее несправедливо осужденный в 1959 году житель Уфы отсудил у государства 31 млн рублей.