В Москве задержана еще одна подозреваемая по делу о торговле детьми

В деле о торговле людьми, которое завели на мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Вторую подозреваемую нашли во время проверки. По версии прокуратуры, 30-летняя женщина родила двоих детей. После этого обвиняемая приняла новорожденных в свою семью по ложным документам. Таким образом она нарушила законодательство об усыновлении или удочерении детей.

Женщину из Москвы, которая воспитывает 15 детей, обвинили в торговле людьми и причинении вреда здоровью после того, как в крови одного из детей обнаружили запрещенный препарат.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов. По словам одного из источников, женщина могла воспитывать чужих детей, чтобы зарабатывать на них.

Ранее в Шотландии мужчина похитил 11-летнюю девочку и удерживал ее в доме больше суток.