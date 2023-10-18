Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве задержана еще одна подозреваемая по делу о торговле детьми

В Москве задержали еще одну фигурантку дела о торговле людьми

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В деле о торговле людьми, которое завели на мать 15 детей, появилась еще одна фигурантка. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Вторую подозреваемую нашли во время проверки. По версии прокуратуры, 30-летняя женщина родила двоих детей. После этого обвиняемая приняла новорожденных в свою семью по ложным документам. Таким образом она нарушила законодательство об усыновлении или удочерении детей.

Женщину из Москвы, которая воспитывает 15 детей, обвинили в торговле людьми и причинении вреда здоровью после того, как в крови одного из детей обнаружили запрещенный препарат.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов. По словам одного из источников, женщина могла воспитывать чужих детей, чтобы зарабатывать на них.

Ранее в Шотландии мужчина похитил 11-летнюю девочку и удерживал ее в доме больше суток.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий