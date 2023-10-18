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Врач рассказала, чем манго полезен для здоровья

Врач Соломатина: манго поможет укрепить иммунитет

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Depositphotos

В манго содержатся витамин C, бета-каротин и клетчатка, которые положительно влияют на здоровье и иммунитет человека. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Бета-каротин необходим для сумеречного зрения, эластичности и обновления тканей, кожи и слизистых, а также для нормальной работы иммунной системы. <...> Вирусы проникают в организм через слизистые. Поэтому последние должны всегда быть устойчивыми, в нормальном, увлажненном состоянии. Манго этому способствует», — отметила врач.

Витамин C в составе продукта поможет укрепить сосуды и иммунную систему, а также обеспечит усваивание железа, пищевые волокна — помогут поддержать работу пищеварительной системы и сопротивляемость организма к вирусам. Соломатина пояснила, что иммунитет людей в основном находится в кишечнике.

«Манго содержит большое количество разных антиоксидантов, которые оказывают омолаживающее действие, предотвращают изменения со стороны сетчатки, сердца, бронхолегочной системы, улучшают состояние нервной системы, мозга», — заключила диетолог.

Ученые из Университета штата Сан-Диего до этого выяснили, что потребление манго положительно влияет на здоровье кишечных бактерий у людей с избыточным весом.

Ранее россиянам рассказали, какие советы действительно помогут укрепить иммунитет.

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