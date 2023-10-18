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Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции эсэсовца Хунки из Канады

Шойгу поручил обратиться в Интерпол для экстрадиции эсэсовца Хунки из Канады

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CBC

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), военнослужащего дивизии СС «Галичина». Такое поручение он сделал в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

Шойгу пояснил, что это нужно для проведения публичного судебного процесса в РФ в отношении Хунки.

Глава Минобороны подчеркнул, что факты непосредственного участия ветерана СС в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области дают основания РФ требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

Подобные преступления против человечности не имеют сроков давности, отметил он и добавил, что его укрывательство не может быть оправдано никакими причинами.

В сентябре сообщалось, что после скандального приглашения 98-летнего ветерана дивизии Ваффен СС «Галичина» в канадский парламент семья Ярослава Хунки скрывается.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.

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