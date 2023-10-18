Госдума приняла закон о блокировке собирающих средства для ВСУ сайтов

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно документу, сведения о возможных способах осуществления такого финансирования будут относиться к информации, распространяемой с нарушением закона. Теперь генеральный прокурор России и его заместители наделены полномочиями обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Авторы инициативы ранее отмечали, что новые нормы позволят оперативно блокировать призывы к финансированию ВСУ и других вооруженных формирований противника в условиях специальной военной операции (СВО).

Также документ устанавливает, что только централизованные религиозные организации и уполномоченные ими физические и юридические лица смогут собирать пожертвования для религиозных обрядов и церемоний. В закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» вносятся соответствующие изменения. Распространяемая онлайн информация о сборе пожертвований, нарушающая такое требование, будет блокироваться.

До этого сообщалось, что Госдума в первом чтении одобрила блокировку сайтов по сбору средств для ВСУ. Как заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, в условиях СВО распространение в интернете информации с предложением финансирования противника представляет реальную угрозу безопасности.

Ранее сообщалось, что в США больше 50% граждан против финансирования Украины.