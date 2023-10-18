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Суд арестовал водителя перевернувшегося в Приморье туристического автобуса

ТАСС: в Приморье арестовали водителя перевернувшегося туристического автобуса

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Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке арестовали водителя туристического автобуса, который попал в смертельное ДТП во время возвращения из Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Фрунзенского районного суда.

Подозреваемого водителя арестовали на 1 месяц 29 суток.

ДТП произошло 16 октября на 74-м км автодороги Раздольное — Хасан. Автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, резко съехал в кювет. Власти региона сообщили, что в результате ДТП погибли два человека, еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

В прокуратуре указали, что транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

До этого автомобиль взорвался после дорожной аварии в центре Москвы. ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома №104. В происшествии никто не пострадал.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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